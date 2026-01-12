Facebook/Live News Lagadas - Η στιγμή της φωτιάς στην μονοκατοικία στην Θεσσαλονίκη

Μία απανθρακωμένη σορό εντόπισαν πυροσβέστες στην Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά σε διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή Σοχός του δήμου Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (11/1). Άμεσα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες και ευνολικά για την κατάσβεση επιχείρησαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Λόγω του ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν εντός μία σορό που προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Thestival