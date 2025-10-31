Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο καταστήματος που λειτουργεί ως καφέ και εστιατόριο, επί της παραλιακής Λεωφόρου, στο ύψος της οδού «Αγίας Σοφίας».

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω του περιστατικού, η Τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην παραλιακή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές από αυτοκίνητα.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις φλόγες δεν κινδύνεψε κανείς.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Thestival)