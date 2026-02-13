Οι αστυνομικές αρχές στην Βόρεια Ελλάδα συνέλαβαν 15 άτομα την προηγούμενη Τετάρτη (4/2) μετά από συντονισμένη επιχείρηση που έλαβε χώρα σε Αλεξάνδρεια και Βέροια. Ένα από τα άτομα που συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση ήταν και μία γυναίκα, η οποία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να αρπάζει την αλυσίδα που φορούσε ένας ηλικιωμένος στην Θεσσαλονίκη.
Όπως φαίνεται και στο εν λόγω βίντεο, η γυναίκα μπαίνει στην αυλή του σπιτιού του ηλικιωμένου, τον αγκαλιάζει και του αρπάζει την αλυσίδα από τον λαιμό, με το θύμα να μην αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή τις προθέσεις της.
Η εξάρθρωση της σπείρας συνιστά σημαντική επιτυχία για την Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, καθώς οι 15 Ρομά είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 61 ληστείες, αποκομίζοντας 410.000 ευρώ.