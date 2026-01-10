Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (10/1/26) στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε ένα από τα καταστήματα έπεσε ξαφνικά ένα τμήμα της οροφής.

Σύμφωνα με το thestival, εκείνη την ώρα, το συγκεκριμένο εστιατόριο του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, ήταν γεμάτο με κόσμο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε μία γυναίκα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για εξετάσεις, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

