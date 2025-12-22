Ανήλικοι και νεαρής ηλικίας «αυτόκλητοι τιμωροί» λήστευαν και ξυλοφόρτωναν επιτήδειους παιδόφιλους στο Πάρκο Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.

Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε αποτελείτο από νεαρούς, που φέρονται έκλειναν ραντεβού με ανήλικα κορίτσια «δολώματα» στο συγκεκριμένο πάρκο κι όταν οι επίδοξοι «εραστές» έφταναν εκεί, δεν έβλεπαν τα κορίτσια-δολώματα, αλλά τους αυτόκλητους τιμωρούς που τους ξυλοκοπούσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις τούς αφαιρούσαν και προσωπικά αντικείμενα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου όταν αστυνομικοί του ΑΤ Παύλου Μελά πραγματοποιούσαν περιπολίες γύρω από το άλσος Μετεώρων και στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, προχώρησαν σε προσαγωγές δυο 17χρονων κοριτσιών ελληνικής και αλβανικής καταγωγής.

Κατά την ταυτοποίησή τους στο ΑΤ προέκυψε ότι για τις δυο 17χρονες υπήρχαν μαρτυρίες πως ήταν παρούσες σε περιστατικά επιθέσεων στο άλσος Μετεώρων. Τα κορίτσια, φέρονται να δήλωναν πως ήταν μικρότερες (σ.σ.: ηλικίας 13 και 14 ετών) και να έκλειναν ραντεβού με διάφορους άντρες στο Πάρκο Μετεώρων με σκοπό να τους επιτεθεί ένα μεγάλο γκρουπ αγοριών ξυλοκοπώντας τους, για «τιμωρία» επειδή έκλειναν ραντεβού με ανήλικες.

Αφού προσήχθησαν οι κοπέλες, κι άρχισαν να μιλούν, οι Αρχές ταυτοποίησαν εννιά αγόρια, στην πλειονότητά τους ανήλικα, που πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις στο άλσος Μετεώρων.

Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, με τους νεαρούς και τους γονείς τους να θέτουν εαυτούς ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών.