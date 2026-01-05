Ένας 67χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη επειδή εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και παράλληλα κρατούσε από το λουρί έναν σκύλο, ο οποίος έτρεχε στο πλάι, έξω από το ΙΧ.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (4/1) στα Μάλγαρα και σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας κρατούσε από το λουρί τον σκύλο που βρισκόταν εκτός του οχήματος και έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζώο με κηδεμόνα τη σύζυγο του συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση. Ο 67χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

