

Συνελήφθη σήμερα (14/1) το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Κουφάλια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας 46χρονος ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν σε αποθήκη της οικίας και κατασχέθηκαν:

συνολικά 29 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 29 κιλών και 219 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 493 γραμμαρίων και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

(Με πληροφορίες από rthess.gr)