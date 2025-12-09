Ένα μεγάλο πεύκο, το οποίο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη είχε σαν αποτέλεσμα να καταπλακώσει 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.