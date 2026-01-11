Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 45χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν κομμάτι οροφής κατέρρευσε μέσα σε κατάστημα και έπεσε πάνω της, μετατρέποντας μια απλή βόλτα για ψώνια σε εφιάλτη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στα επείγοντα με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα, έχοντας υποστεί σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό και δεκάδες ράμματα. Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφει τις στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις της: «Ψωνίσαμε, πήγαμε με την κουμπάρα μου, φάγαμε σε άλλο κατάστημα και εγώ μετά ήθελα να πάρω νερό… γύρισα να φύγω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου… ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή», ανέφερε αρχικά η 45χρονη.

Οι εικόνες από τον τραυματισμό της είναι σοκαριστικές. Όπως λέει: «Σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, πάρα πολλά ράμματα στο μέτωπο, λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι κρέας… Ολόκληρο κομμάτι να λείπει από το μέτωπο και να έχω 100 ράμματα».

Οι γιατροί χρειάστηκαν τρεις ώρες για να ολοκληρώσουν τις επεμβάσεις στο πρόσωπό της: «Με ράβανε τρεις ώρες… μου κάνανε δύο στρώσεις με ράμματα… όλο το πρόσωπό μου είναι μέσα στα ράμματα. Είμαι πολυτραυματίας». Παράλληλα, τόνισε ότι έχει υποστεί και εσωτερικά κατάγματα στην πλάτη: «Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα».

«Πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια… πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους… Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου και είμαι 45 χρόνων», κατέληξε η 45χρονη γυναίκα.

