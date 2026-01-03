Ανήλικος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για πλαστογραφία, διότι όπως διαπιστώθηκε αγόρασε 2 φιάλες αλκοολούχου ποτού, υποδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο είχε αλλοιώσει προκειμένου να φαίνεται ως ενήλικας.
Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης η οποία σχεδίασε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (2/1) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (3/1), σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(Με πληροφορίες από thestival.gr)