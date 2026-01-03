Ανήλικος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για πλαστογραφία, διότι όπως διαπιστώθηκε αγόρασε 2 φιάλες αλκοολούχου ποτού, υποδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο είχε αλλοιώσει προκειμένου να φαίνεται ως ενήλικας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.) (EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ)

Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης η οποία σχεδίασε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (2/1) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (3/1), σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

(Με πληροφορίες από thestival.gr)