Ολονύχτιες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης γυναίκας από τη Σερβία που βούτηξε στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη και δεν γύρισε στη στεριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr η γυναίκα, με καταγωγή από τη Σερβία, πήγε για κολύμπι σήμερα το απόγευμα με δύο ακόμη άτομα στη θάλασσα της Αγίας Τριάδας, όμως ενώ οι φίλοι της βρήκαν από το νερό κατά τις 18:30 το απόγευμα, η ίδια δεν επέστρεψε ποτέ στην ακτή.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για να εντοπιστούν στα ίχνη της. Μαζί με το Λιμενικό, στην επιχείρηση επιχειρεί τετραμελές πλήρωμα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ένα παραπλέον σκάφος, ένα αλιευτικό κι ένα σκάφος του ΟΦΚΑΘ. Όπως φαίνεται στο βίντεο του ΤhessPost.gr από το σκάφος Όντιν της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι διασωστικές ομάδες επιχειρούν μέσα στο απέραντο σκοτάδι, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης.