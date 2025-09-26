Ακόμη μία… οικογένεια αγριογούρουνων έκανε χθες το βράδυ την εμφάνισή της στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην Κάτω Τούμπα.

Ένα θηλυκό αγριογούρουνο και τουλάχιστον πέντε μικρά της εθεάθησαν στο ρέμα, κάτω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας-Τριανδρίας, κοντά στο Τενεκεδένιο σχολείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της Voria.gr, τα έξι θηλαστικά βολτάρουν στο πάρκο που περικλείεται από τις οδούς Πυλαίας, Δημητσάνας και Δορυλαίου, αναζητώντας εμφανώς τροφή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή τον τελευταίο μήνα.

Πηγή: Voria.gr