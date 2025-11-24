Πρώτα τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Τώρα τα ανατολικά παράλια της Αττικής. Πόσο αξιόπιστες είναι τελικά οι διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών ότι «το κράτος λαμβάνει μέτρα για τα αγριογούρουνα» και ότι «υπάρχει πλήρης προστασία των κατοίκων» από κυνηγούς;

Βράδυ της περασμένης εβδομάδας, στον Νέο Βουτζά, κάτοικοι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς μέσα σε δρόμους του οικισμού, σε ώρα αιχμής, σε ένα περιστατικό που περιγράφουν ως «παράνομη θήρα ημιάγριων ζώων δίπλα στα σπίτια τους». Την ίδια στιγμή, σύλλογοι και κάτοικοι καταγγέλλουν ότι έχουν υποβάλει εγγράφως διαμαρτυρίες για κυνηγετικές δράσεις σε περιαστικές ζώνες χωρίς καμία ενημέρωση ή μέριμνα για την ασφάλεια των πολιτών.

Πιό συγκεκριμένα αναστάτωση επικράτησε βράδυ και μάλιστα εργάσιμης μέρας, στον Νέο Βουτζά, όταν διαδοχικοί πυροβολισμοί ακούστηκαν μέσα σε δρόμους του οικισμού, γύρω στις 9–10 το βράδυ. «Κάποιος κυνηγούσε στα σπίτια μας γύρω στις 9–10 το βράδυ. Άκουσα πυροβολισμούς, πάθαμε πανικό», αναφέρει κάτοικος στη HuffPost, αλλά και σε άλλα ΜΜΕ περιγράφοντας σκηνές απόλυτης ανασφάλειας σε μια κατά τα άλλα ήσυχη περιοχή/γειτονιά.

Άλλος κάτοικος σημειώνει ότι λίγες ημέρες πριν, στο ίδιο σημείο είχαν εμφανιστεί αγριογούρουνα, μια μητέρα με τα μικρά της, εικόνα που δείχνει πως τα ημιάγρια ζώα κινούνται πλέον στα όρια (και μέσα) του οικισμού.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατέθηκαν ισχυρές δυνάμεις που ερεύνησαν τον Νέο Βουτζά μέχρι αργά τη νύχτα, χωρίς όμως να εντοπιστούν οι δράστες. Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μεταβούν σήμερα Δευτέρα στον εισαγγελέα, καταθέτοντας όσα είδαν και άκουσαν. Το περιστατικό προκάλεσε την επίσημη αντίδραση και του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος», ο οποίος, σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλει «το απαράδεκτο γεγονός της παράνομης θήρας εντός αστικού ιστού» και εκτιμά ότι πρόκειται για λαθροθήρες που «ενθαρρύνθηκαν» από τις πρόσφατες άδειες των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που επιτράπηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε αμιγώς δασικές ή αγροτικές ζώνες.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι ακόμη κι αν κάποιος συμφωνεί με τις επιχειρήσεις ελέγχου του πληθυσμού των ημιάγριων ζώων, «είναι αδιανόητο τέτοιες πρακτικές να μεταφέρονται μέσα σε οικισμούς, και μάλιστα χωρίς καμία ενημέρωση των αρχών».

Ήδη από τον Σεπτέμβριο, ο Σύλλογος είχε απευθυνθεί εγγράφως στο Δασαρχείο Πεντέλης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο λαθροθηρίας και ζητώντας ενίσχυση προσωπικού και μέσων για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων από κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με κατοίκους, έχουν γίνει και άλλες έγγραφες διαμαρτυρίες – από γονείς και οικογένειες που φοβούνται για τα παιδιά τους – καταγγέλλοντας ότι κυνηγοί εμφανίζονται σε περιαστικές περιοχές, κοντά σε σπίτια και δρόμους, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι τοπικές κοινότητες ή να έχουν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας.

Το τελευταίο περιστατικό έχει αναστατώσει ιδίως όσους μένουν γύρω από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο όριο Ραφήνας – Νέας Μάκρης, σημείο όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη κινητικότητα αγριογούρουνων τις τελευταίες εβδομάδες. Για τους ανθρώπους αυτούς, οι διαβεβαιώσεις ότι «οι κάτοικοι είναι πλήρως προστατευμένοι» ακούγονται πλέον κενές.

Μόλις πρόσφατα, ο Γενικός Ηραμματέας Δασών, σε ΒΙΝΤΕΟ συνέντευξή του στη huffpost, διαβεβαίωνε ότι «το κράτος λαμβάνει μέτρα για τα αγριογούρουνα» και ότι «οι κάτοικοι είναι πλήρως προστατευμένοι και ενημερωμένοι όταν οι κυνηγοί βγαίνουν για κυνήγι». Βέβαια τα όσα καταγγέλλονται στον Νέο Βουτζά δείχνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα.

Το ερώτημα που πλέον τίθεται δεν είναι μόνο αν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος των αγριογούρουνων, αλλά και αν η πολιτεία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων της:

Ποιος ελέγχει ότι οι άδειες για συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων δεν λειτουργούν ως «ομπρέλα» για κάθε είδους λαθροθηρία;

Ποιος λογοδοτεί όταν οι πυροβολισμοί πέφτουν δίπλα σε σπίτια και παιδικά δωμάτια;

Ο γενικός γραμματέας Δασών εξακολουθεί να επιμένει στις ίδιες τις διαβεβαιώσεις του;

Και κυρίως: τι έχουν να πουν οι αρμόδιοι υπουργοί ή και το Μαξίμου, όταν η «πλήρης προστασία» που υπόσχεται ο κ.Γενικός, μεταφράζεται, στην πράξη, σε νυχτερινό κυνηγητό μέσα σε οικισμούς; Δηλαδή λόγια χωρίς αντίκρισμα;

Σε ποιο ράφι βρίσκεται ο περίφημος (άυλος) συντονισμός Δασαρχείου, Τοπικής αυτοδιοίκησης, κυνηγετικών συλλόγων και αστυνομίας;

Μέχρι να δοθούν πειστικές απαντήσεις, για τους κατοίκους του Νέου Βουτζά το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό. Είναι θέμα ζωής, ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε ένα κράτος που – όπως δείχνει το πρόσφατο περιστατικό – αδυνατεί να επιβάλει τον στοιχειώδη κανόνα: τα όπλα να μένουν μακριά από τα σπίτια τους.

