Το SolidarityNow συνεργάζεται για πρώτη φορά με το L’Oréal Fund for Women για να υποστηρίξει γυναίκες στη βόρεια Ελλάδα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα «Livelihoods Unlocked: Ενδυνάμωση Γυναικών μέσα από την Απασχόληση», παρέχει:

Εξατομικευμένες υπηρεσίες ενδυνάμωσης και επαγγελματικής ένταξης σε γυναίκες από ευάλωτα περιβάλλοντα και

σε γυναίκες από ευάλωτα περιβάλλοντα και Ευαισθητοποίηση γύρω από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το συνολικό έργο της Υπηρεσίας Απασχόλησης του Κέντρου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης του SolidarityNow, που βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το Livelihoods Unlocked έρχεται να συμβάλλει στη μείωση του έμφυλου χάσματος στην απασχόληση, το οποίο παραμένει έντονο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το β΄ τρίμηνο του 2025 η ανεργία των γυναικών ήταν 10,5% έναντι 6,9% των ανδρών, ενώ η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου σχεδόν σε όλους τους δείκτες ισότητας στην εργασία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων(EIGE), στην Ελλάδα:

Οι γυναίκες συνεχίζουν να εργάζονται με μερική απασχόληση σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες.

Ο επαγγελματικός διαχωρισμός είναι εμφανής, με τις γυναίκες να υπερεκπροσωπούνται σε επαγγέλματα με χαμηλότερες αποδοχές και περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα.

Ο Δείκτης Επαγγελματικών Προοπτικών δείχνει επίσης υστέρηση των γυναικών τόσο σε σχέση με τους άνδρες όσο και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα εμπόδια αυτά γίνονται ακόμη πιο έντονα για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες, όπως μονογενείς, επιζήσασες έμφυλης βίας, μακροχρόνια άνεργες, κ.α. Έρευνες δείχνουν ότι οι ομάδες αυτές συναντούν πρόσθετα εμπόδια, όπως περιορισμένες επιλογές κατάρτισης, αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας και, συχνά, διάκριση από εργοδότες. Μέσα από το νέο πρόγραμμα, το SolidarityNow στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των γυναικών που χρειάζονται στήριξη, επιδιώκοντας να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

