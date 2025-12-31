Μετά την πρώτη στάση του στον Πειραιά, το Trophy Tour του Betsson Super Cup συνεχίζει το ταξίδι του και κατεβαίνει στην Κρήτη, φέρνοντας τον παλμό της μεγάλης διοργάνωσης ακόμα πιο κοντά στον κόσμο του Ηρακλείου.

Η δεύτερη στάση του Trophy Tour θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Αικατερίνης, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο Betsson Fan Zone, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 16:00 – 22:00 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 10:00 – 17:00.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το τρόπαιο του Betsson Super Cup, να φωτογραφηθούν μαζί του και να συμμετάσχουν σε ποδοσφαιρικές δράσεις, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και δώρα.

Το Betsson Super Cup επιστρέφει ύστερα από 18 χρόνια και θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026, στο Παγκρήτιο Στάδιο, με αντιπάλους τον Ολυμπιακό, νταμπλούχο Ελλάδας 2024–25, και τον Ο.Φ.Η., φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η Betsson, Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός του θεσμού σε συνεργασία με την ΕΠΟ, δίνει την ευκαιρία στο κοινό του Ηρακλείου να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Betsson Super Cup, πριν από τη σέντρα της ιστορικής αναμέτρησης στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ραντεβού στην Πλατεία Αικατερίνης για να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής!