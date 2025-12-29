Το Betsson Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια, κάνοντας το Trophy Tour πιο ξεχωριστό από ποτέ. Η σπουδαία διοργάνωση θα διεξαχθεί την 3η Ιανουαρίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο, με ώρα έναρξης 17:00, όπου Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η Betsson, Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός του θεσμού μαζί με την ΕΠΟ, φέρνει το τρόπαιο πιο κοντά στους φιλάθλους, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης στις πόλεις των ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και δημιουργώντας εμπειρίες που ενώνουν τον κόσμο με τις κορυφαίες στιγμές του ποδοσφαίρου.

Η πρώτη στάση του Trophy Tour θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 22:00, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο Betsson Fan Zone, αφιερωμένο στο Betsson Super Cup.

Στο Fan Zone του Πειραιά, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το τρόπαιο του Betsson Super Cup, να φωτογραφηθει μαζί του και να ζήσει μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία. Η περιοχή θα γεμίσει με ποδόσφαιρο, δράση και ενέργεια, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, ποδοσφαιρικές δοκιμασίες, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Το Betsson Super Cup θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο πλήρως ανακαινισμένο Παγκρήτιο Στάδιο, με αντιπάλους τον Ολυμπιακό, νταμπλούχο Ελλάδας 2024–25, και τον Ο.Φ.Η., φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πρόκειται για μια ιστορική αναμέτρηση, καθώς ο θεσμός επιστρέφει μετά από 18 χρόνια, ενώ οι δύο ομάδες συναντιούνται για δεύτερη φορά σε Super Cup, μετά το 1987.

Το Trophy Tour φτάνει στον Πειραιά και σας καλεί να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας!