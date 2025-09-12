Αίσθηση προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από την τραγωδία που σημειώθημε χθες (11/9) στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά από τροχαίο με σύγκρουση δυο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24 το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη, κινείτο αντίθετα από τα άλλα οχήματα επί 1 χλμ πριν την μοιραία σύγκρουση.

Advertisement

Advertisement

Η υπαίτια του τροχαίου φαίνεται να εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Οταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με μια γυναίκα οδηγό, επίσης 70 ετών, να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, – δυο άνδρες κατά πληροφορίες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Πηγή: Tempo24