Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, καθώς ένα επτάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ειδικότερα, περίπου στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί με οδηγό την 45χρονη μητέρΥα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του συγκρούστηκε μετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε ένας 59χρονος.

Το επτάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν, με τη μητέρα του να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο όχημα επέβαινε και η οκτάχρονη αδερφή του άτυχου αγοριού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.