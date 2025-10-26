Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 53χρονος άνδρας το πρωί της Κυριακής, 26/10, στη Λαμία, μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, λίγο πριν τις 9 το πρωί, στη μονοκατοικία όπου έμενε ο 53χρονος, στην οδό Πάφου, στη συνοικία της Νέας Ιωνίας Λαμίας.

«Θα καιγόταν όλη η γειτονιά»



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, που είχε πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας και διπλανά σπίτια.

«Ευτυχώς που ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική, αλλιώς θα καιγόταν όλη η γειτονιά», είπε χαρακτηριστικά στο lamiareport.gr κάτοικος της περιοχής, που είδε τους πυκνούς μαύρους καπνούς να σκεπάζουν όλο το τετράγωνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έμενε μόνο του στο σπίτι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.