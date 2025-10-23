Θλίψη προκαλεί η τραγική είδηση του θανάτου ενός νεογέννητου βρέφους μόλις ενός μηνός το οποίο πέθανε στη Λάρισα το πρωί της Πέμπτης (23/10) .

Το άτυχο μωρό μεταφέρθηκε το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

Πηγή: Onlarissa