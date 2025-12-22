Πολλά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τα ακριβή αίτια θανάτου του μόλις πέντε μηνών βρέφους στην Αττική, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι όπου κοιμόταν μαζί με τους γονείς του. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια.

Η γιαγιά του άτυχου βρέφους μίλησε στο MEGA, εκφράζοντας την άποψη ότι τόσο η κόρη της όσο και ο γαμπρός της έκαναν ένα σοβαρό και τραγικό λάθος, καθώς κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους. Όπως δήλωσε, στο σπίτι δεν υπήρχε ξεχωριστό δωμάτιο για τα μωρά και όλοι κοιμούνταν στο ίδιο υπνοδωμάτιο. Παρότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για βρέφη, υποστήριξε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τον δικό τους χώρο, τονίζοντας ότι η κοινή κατάκλιση με τους γονείς είναι επικίνδυνη.

Η ίδια απέδωσε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον πατέρα, λέγοντας πως κοιμάται πολύ βαριά, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται, χωρίς πρόθεση, να προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού. Όπως είπε, πρόκειται για προσωπικές υποθέσεις, ωστόσο αν επιβεβαιωθούν, θεωρεί πως πρόκειται για ένα μοιραίο ανθρώπινο λάθος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο δωμάτιο υπήρχαν δύο λίκνα, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Η γιαγιά ανέφερε ακόμη ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα το ζευγάρι για τους κινδύνους, χωρίς όμως να εισακουστεί. Εκτίμησε, μάλιστα, πως το τραγικό γεγονός θα οδηγήσει μελλοντικά στον χωρισμό των δύο νέων γονιών, καθώς ήδη φαίνεται να υπάρχουν αλληλοκατηγορίες και ένταση μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, στενή οικογενειακή φίλη του ζευγαριού δήλωσε ότι το βρέφος δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ανέφερε ότι είχε πρόσφατα νοσηλευτεί λόγω ουρολοίμωξης στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκε σε εκτενή ιατρικό έλεγχο, χωρίς να εντοπιστεί άλλη παθολογική αιτία.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδί ήταν ζωντανό τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 04:00. Στο νοσοκομείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.