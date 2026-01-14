Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες (13/1) τη νύχτα στη Σητεία της Κρήτης, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σε ακόμη ένα παιδί της ίδιας ηλικίας.

Μάλιστα, ο 15χρονος που έχασε την ζωή του στο τροχαίο ήταν επιβάτης του οχήματος και όχι οδηγός.

Advertisement

Advertisement

Οδηγός του οχήματος που για άγνωστους λόγους εξετράπη της πορείας του, ήταν ένας ανήλικος 17χρονος ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Πλάνα αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Οι γονείς του 17χρονου συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα λόγω εκτροπής του οχήματος στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 παιδιά, δύο 15χρονοι, δύο 17χρονοι κι ένας 19χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ να μεταφέρουν τα παιδιά στο Κέντρο Υγείας Σητείας, όμως για τον 15χρονο ήταν ήδη αργά.

Ο δεύτερος 15χρονος τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)