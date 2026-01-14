Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες (13/1) τη νύχτα στη Σητεία της Κρήτης, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σε ακόμη ένα παιδί της ίδιας ηλικίας.
Μάλιστα, ο 15χρονος που έχασε την ζωή του στο τροχαίο ήταν επιβάτης του οχήματος και όχι οδηγός.
Οδηγός του οχήματος που για άγνωστους λόγους εξετράπη της πορείας του, ήταν ένας ανήλικος 17χρονος ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.
Οι γονείς του 17χρονου συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα λόγω εκτροπής του οχήματος στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 παιδιά, δύο 15χρονοι, δύο 17χρονοι κι ένας 19χρονος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ να μεταφέρουν τα παιδιά στο Κέντρο Υγείας Σητείας, όμως για τον 15χρονο ήταν ήδη αργά.
Ο δεύτερος 15χρονος τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται.
Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)