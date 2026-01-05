Ένας νεαρός άνδρας έχασε την ζωή του στο Ηράκλειο όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης, έπειτα από έκρηξη σε κατοικία στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε στον λέβητα της κατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

Οι αρχές φαίνεται πως εντόπισαν τον 34χρονο Κρητικό χωρίς τις αισθήσεις του, με τον γιατρό και τους διασώστες να προσπαθούν να τον κρατήσουν στην ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη.

Πηγή: Cretalive