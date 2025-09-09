Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) λίγο έξω από τη Λαμία, στο ύψος του γηπέδου στο Λιανοκλάδι, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 60χρονος.

Στα πίσω καθίσματα του οχήματος επέβαινε μια μητέρα, με ένα μωρό λίγων μηνών, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο οδηγός του ΙΧ και πατέρας του παιδιού, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο, καθώς ο άτυχος 60χρονος αισθάνθηκε νωρίτερα αδιαθεσία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά της Αστυνομίας, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Lamia Report