Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της γυναίκας που οδηγούσε μία μαύρη Πόρσε, με την οποία ενεπλάκη σε τροχαίο στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με αποτέλεσμα να καταλήξει το όχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού και να τραυματίσει δύο άτομα.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται: Επικίνδυνη οδήγηση και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, ενώ και οδήγηση υπό την επίδραση ουσιών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η 45χρονη παραπέμθηκε για την απολογία της σε ειδική ανακρι΄τρια, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσουν οι δικηγόροι την υπεράσπισή της.

«Δεν είχε καταναλωσει αλκοόλ» λένε οι δικηγόροι της γυναίκας με την Πόρσε – Σοβαρά ερωτήματα καθώς επιβεβαιώνει η ίδια ότι έλαβε ισχυρό ηρεμιστικό χάπι

Η 45χρονη οδηγός της Πόρσε που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μεθυσμένη, υποστηρίζουν οι δικηγόροι της.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται μετά την απολογία της 45χρονης περί «οδήγησης υπό την επήρρεια ουσιών», στοιχειο που φέρεται να έχει καταγραφεί και στο κατηγορηγήριο, γεννούν νέα και σοβαρά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η κατηγορούμενη διώκεται για οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών καθώς παραδέχθηκε ότι έλαβε ένα ηρεμιστικό χάπι «XANAX» (Zάναξ), το οποίο ισχυρίζεται ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου έφτασε εκεί μετά το τροχαίο.

Η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, διαμαρτυρόμενοι πως «άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω».

Όπως υποστηρίζουν, η 45χρονη δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο- μάλιστα λένε πως ήταν σε σοκ και δεν είχε καταλάβει πως συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Το χρονικό του τροχαίου με την Πόρσε

Το τροχαίο έγινε κατά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν η Πόρσε συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 26χρονη και ένας 28χρονος. Το άτομο που οδηγούσε την Πόρσε είχε εξαφανιστεί από το σημείο. Η 45χρονη εντοπίστηκε αργότερα και είπε στην αστυνομία ότι εκείνη οδηγούσε.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της κοπέλας, η ίδια μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.

Η 45χρονη είναι επιχειρηματίας και, σύμφωνα με αναφορές, έχει κέντρο αισθητικής και ενεχυροδανειστήριο, ενώ διασκέδαζε με τον γνωστό κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά πριν το ατύχημα. Ο ίδιος, όπως είπε, δεν ήταν στο σημείο και δεν τη γνώριζε από πριν, μα τον είχαν καλέσει για να τη γνωρίσει για διαφημιστικό με την Πόρσε και τα άλλα αμάξια της. Ανέφερε ότι του πρότεινε να τον πάνε στο ξενοδοχείο του και τότε οδηγούσε μια φίλη της.

