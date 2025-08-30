Στον εισαγγελέα οδηγείται το Σάββατο η 45χρονη ιδιοκτήτρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, καθ’ομολογίαν οδηγός της Πόρσε που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε κατά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν η Πόρσε συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 26χρονη και ένας 28χρονος. Το άτομο που οδηγούσε την Πόρσε είχε εξαφανιστεί από το σημείο. Η 45χρονη εντοπίστηκε αργότερα και είπε στην αστυνομία ότι εκείνη οδηγούσε ενώ υπεβλήθη σε αλκοτέστ, που βγήκε θετικό.

Μιλώντας στο Mega οι δικηγόροι της 45χρονης είπαν πως η ίδια δεν εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το τροχαίο αλλά βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο που ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι έγινε κλήση στην Αστυνομία για το περιστατικό από άτομα που ήταν μαζί της.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της κοπέλας, η ίδια μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.

Η 45χρονη είναι επιχειρηματίας και, σύμφωνα με αναφορές, έχει κέντρο αισθητικής και ενεχυροδανειστήριο, ενώ διασκέδαζε με τον γνωστό κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά πριν το ατύχημα. Ο ίδιος, όπως είπε, δεν ήταν στο σημείο και δεν τη γνώριζε από πριν, μα τον είχαν καλέσει για να τη γνωρίσει για διαφημιστικό με την Πόρσε και τα άλλα αμάξια της. Ανέφερε ότι του πρότεινε να τον πάνε στο ξενοδοχείο του και τότε οδηγούσε μια φίλη της.

Σημειώνεται πως το Voria.gr ανέβασε βίντεο που φέρεται να δείχνει την Πόρσε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.