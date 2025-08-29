Η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Πόρσε που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη παραδέχτηκε πως οδηγούσε η ίδια, ενώ βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ.

Ακολούθησε μεταφορά της σε νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποσότητα του αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Δυο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά το τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Οι δύο τραυματίες – ένας άνδρας και μία γυναίκα – επέβαιναν στο πρώτο όχημα, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή. Η 45χρονη, καθ’ομολογίαν οδηγός του δεύτερου οχήματος, εγκατέλειψε το σημείο.