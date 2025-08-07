Τροχαίο ατύχημα μεταξύ περιπολικού της ΕΛΑΣ και ΙΧ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, υπηρεσιακό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, στο οποίο επέβαιναν δύο Ειδικοί Φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Advertisement

Advertisement

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ενώ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού.