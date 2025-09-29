Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στον δρόμο Βουτάς – Ροβιές της Εύβοιας. Ηλικιωμένος άντρας έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων με το ΙΧ και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Νεκρός είναι ένας Ιταλός, ο οποίος έμενε χρόνια στην περιοχή των Ροβιών. Επέστρεφε στο σπίτι του από την Ιστιαία, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο γιος του.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άτυχος οδηγός κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Παρ’ όλα αυτά, σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο του ΙΧ εξαιτίας του ολισθηρού από τη βροχή οδοστρώματος.

Δυστυχώς, στο σημείο δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος άνδρας να καταλήξει στον γκρεμό. Ευτυχώς, ο γιος του εκτοξεύτηκε εκτός ΙΧ και έπεσε σώος στη χαράδρα.

Ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός με τον γιο του να βρίσκεται σε σοκ.

Πηγή: egnomi.gr