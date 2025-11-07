Τις σοκαριστικές στιγμές που βίωσε στο Κολωνάκι, όταν το θηριώδες τζιπ άρχισε να κυλά και να σταματά πάνω σε τραπεζοκαθίσματα γεμάτα από θαμώνες εστιατορίου, επανέφερε στη μνήμη του ο 46χρονος Χάρης Φαρσαράκης.

Ο φωτογράφος που καταπλακώθηκε από το τζιπ μίλησε για το συμβάν, που έλαβε χώρα στις 13 Ιουλίου κι άφησε πίσω του 11 τραυματίες. «Δεν είχα σκοπό να μιλήσω μέχρι τη στιγμή που είδα το βίντεο, είχα μία άρνηση. Είδαμε ένα ακυβέρνητο αυτοκίνητο και έναν άνθρωπο από πίσω που μας προειδοποιούσε να απομακρυνθούμε. Δεν προλάβαμε. Δεν είχε χειρόφρενο το αυτοκίνητο.

Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, από ένα τραπέζι και από ένα δέντρο. Λιποθύμησα και ξύπνησα από τις φωνές της κολλητής μου. Είδα τους φίλους μου όταν με έβαλαν στο φορείο και ήταν όλοι με αίματα. Ήμουν 5 μέρες στην εντατική και 35 μέρες συνολικά. Δεν μπορούσαν να με χειρουργήσουν γιατί είχα πρόβλημα με τον πνεύμονα. Κινδύνευσε η ζωή μου», είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Φαρσαράκης.

«Παίρνω βοήθεια πλέον για να κοιμηθώ. Παθαίνω κρίσεις πανικού από το ατύχημα», πρόσθεσε ο Χάρης Φαρσαράκης.

Οι 11 τραυματίες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγωγές και μηνύσεις, με ορισμένους εξ αυτών να μην μπορούν να εργαστούν από το ατύχημα κι έπειτα, δεν μπορούν να το πράξουν, καθώς τρεισήμισι μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της Τροχαίας.

