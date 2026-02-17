Credits: Action24 - Ένα από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές στο Κολωνάκι

Τετραπλάσια ποσότητα αλκοόλης μέτρησε το ειδικό μηχάνημα τής Τροχαίας ότι είχε καταναλώσει η 36χρονη τραγουδίστρια το βράδυ της Δευτέρας, η οποία προκάλεσε με το αυτοκίνητο της ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

Η 36χρονη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στη διασταύρωση της Ξανθίππου με την Κλεομένους στις 04:30 τα ξημερώματα. Στο πρώτο αλκοτέστ το μηχάνημα έδειξε 0,78 και στο δεύτερο 0,83 με το όριο να είναι το 0,24.

Advertisement

Advertisement

Η 36χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Οπως έγινε γνωστό πρόκειται για τραγουδίστρια σε δημοφιλές συγκρότημα.