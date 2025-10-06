Για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοικογενειακής βίας, μίλησε η Τζίνα Αλιμόνου.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός στον ΑΝΤ1 «είμαι καλά. Γράφτηκαν πολλά. Ζήτησα βοήθεια αμέσως, για να μην αναγκαστώ να χειριστώ εγώ αυτήν την κατάσταση. Όλα κατατάσσονται στην κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Εγώ νόμιζα ότι αρχικά θα γίνει μια σύσταση, δεν γνώριζα ότι θα πάει στον εισαγγελέα».

Δηλώσεις για το θέμα έκανε και στενός φίλος και συνεργάτης του πρώην συντρόφου της Τζ. Αλιμόνου λέγοντας πως «ότι έγινε δεν είναι ευχάριστο» αν και περιμένουν να δουν τι θα πεί η άλλη πλευρά.