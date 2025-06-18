Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί το απόγευμα τής Τρίτης, καθώς φέρεται να παρίστανε τον ελεγκτή σε δρομολόγια αστικών λεωφορείων, στα Νότια Προάστια, και να βεβαίωνε χρηματικά πρόστιμα σε επιβάτες, οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο.

Τα στελέχη του Σχεδίου «Αριάδνη» για την ασφάλεια των επιβατών κλήθηκαν από στελέχη της ΟΣΥ και έσπευσαν στο λεωφορείο της γραμμής «117», που εκτελεί το δρομολόγιο Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Βούλα. Στη στάση «Αστέρια» της Γλυφάδας εντόπισαν τον ανήλικο, ο οποίος είχε στην κατοχή του και μία πλαστή κάρτα ελεγκτή και ένα πλαστό μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων, ενώ είχε και έναν ασύρματο, προκειμένου να γίνεται πιο πειστικός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εδώ και περίπου έναν χρόνο ο νεαρός παρίστανε τον ελεγκτή και έβαζε στην τσέπη του τα πρόστιμα, που βεβαίωνε.