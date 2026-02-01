Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες, συνεχίζει να φέρνει στο φως νέες λεπτομέρειες για παραλείψεις ασφαλείας και εκτεταμένη διαρροή προπανίου. Εργαζόμενη του εργοστασίου επιβεβαίωσε ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου ήδη από το καλοκαίρι, ενώ τις τελευταίες μέρες πριν την έκρηξη η οσμή γινόταν ακόμα πιο έντονη.

Παρ’ όλα αυτά, οι υπεύθυνοι καθησύχαζαν το προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι η μυρωδιά προερχόταν από την αποχέτευση και ότι γίνονταν εργασίες τροφοδοσίας αερίου.

Advertisement

Advertisement

«Είχαμε 2-3 μέρες πριν το περιστατικό που μύριζε πιο έντονα. Το λέγαμε στους υπεύθυνους και μας έλεγαν ότι μυρίζει η αποχέτευση. Υπήρχε από το καλοκαίρι, αλλά πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε η εργαζόμενη, προσθέτοντας ότι τα μηχανήματα στη δική της πτέρυγα συντηρούνταν κανονικά.

Στο μικροσκόπιο οι διαβρωμένες σωληνώσεις



Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι σωληνώσεις, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι ήταν διαβρωμένες και ενδέχεται να προκάλεσαν τη διαρροή που οδήγησε στην έκρηξη. Ο αντιστράτηγος ε.α. Σπυρίδων Βαρσάμης τόνισε ότι ένας ετήσιος έλεγχος στεγανότητας θα μπορούσε να είχε εντοπίσει εγκαίρως το πρόβλημα, καθώς η διαρροή δεν δημιουργείται μέσα σε μία ημέρα.

Παράλληλα, εξετάζεται αν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης μετά την κακοκαιρία «Ντάνιελ» προκάλεσαν ζημιές στις σωληνώσεις.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Χημείας Μιχαήλ Χαλάρης εξηγεί ότι το προπάνιο προστίθεται με μερκαπτάνη για να γίνεται αντιληπτό η οσμή του, η οποία μοιάζει με μεθάνιο, αλλά ενδέχεται η συχνή πλήρωση των δεξαμενών να οδήγησε σε υποτίμηση των αναφορών.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, αναρωτιέται πώς μια επιχείρηση μπορεί να θεωρείται πρότυπο όταν δεν διαθέτει τεχνολογικά μέσα για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση τυχόν παρατυπιών και ελλείψεων στις εγκαταστάσεις, ενώ παλαιά έγγραφα δείχνουν ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εντοπίσει παραβιάσεις στα μέτρα ασφαλείας για τις δεξαμενές προπανίου το 2020, χωρίς να σταματήσει τη λειτουργία του εργοστασίου.

Σταμάτησαν οι έρευνες υπό το φόβο νέας έκρηξης

Οι έρευνες στο εργοστάσιο διακόπηκαν προσωρινά λόγω φόβου νέας έκρηξης, καθώς η διαρροή προπανίου είχε φτάσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Παρά την αναστολή των εργασιών, συνεχίζονται οι έλεγχοι τεχνικών στοιχείων και εγγράφων για τον εντοπισμό παρατυπιών και την αξιολόγηση των συστημάτων πυρασφάλειας.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών προκήρυξε 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα, με συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.