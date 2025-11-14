Προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg όρισε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, μετά την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος Πρωτοδικών διατάσσει:

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ