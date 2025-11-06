Βίντεο με βολές ακριβείας από μέλη των δυνάμεων επιχειρήσεων των χωρών που συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση ORION-25 έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Στην άσκηση, που διεξάγεται από τις 3 ως τις 14 Νοεμβρίου, συμμετέχει, πέραν προσωπικού των ελληνικών μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, προσωπικό από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Μακεδονία.

Advertisement

Advertisement

Οι ασκήσεις «Ωρίων» πραγματοποιούνται από το 2018 σε ετήσια βάση και από το 2021 και μετά σε πολυεθνικό επίπεδο, προσελκύοντας τμήμα Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από φίλες και σύμμαχες χώρες.