Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος 58χρονου ανώτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου, για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος 2 ανήλικων μαθητών Ρομά.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ έλαβε προθεσμία και η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από σχετικές καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση των αρχών.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολείο όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι, τη στιγμή που φέρεται να επιχειρούσε να τους επιβιβάσει σε όχημά του. Οι ανήλικοι εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί βιασμό. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους φέρονται να περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του Λιμενικού, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται υπό άκρα μυστικότητα.