Σε βαρύ κλίμα πένθους έχει βυθιστεί ο Βόλος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου, ο οποίος έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας στην οδό Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων.



Αύριο, Τετάρτη (24/09), συγγενείς, φίλοι και συμφοιτητές, θα τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία μέσα σε βουβό πόνο και δάκρυα. Ένα παιδί 21 ετών, που θα μείνει για πάντα νέο στη μνήμη όσων τον αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο.



«Ήταν γεμάτος ζωή, γεμάτος όνειρα, πάντα με ένα χαμόγελο», λένε συγκλονισμένοι οι φίλοι του. «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, είναι σαν κακό όνειρο…», αναφέρουν συγκλονισμένοι δικοί του άνθρωποι.



Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή του 21χρονου Ιάσονα που έπεσε στο κενό



Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου νέου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς ο Ιάσονας υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, σε δύο μέρες θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.



Σύμφωνα με το thenewspaper.gr το βράδυ της Δευτέρας (22/9) ο άτυχος φοιτητής βρισκόταν με φίλους στην ταράτσα πολυκατοικίας στην οποία διέμενε οικείος του στο κέντρο του Βόλου και περνούσαν την ώρα τους πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα αυτοκίνητα. Όταν κάποιος τους έκανε παρατήρηση, φοβούμενοι πως ήταν αστυνομικός, προσπάθησαν να κρυφτούν.



Credits: The Newspaper

Οι δύο από την παρέα έτρεξαν προς τις σκάλες, ενώ το θύμα επέλεξε να ανέβει σε ένα περβάζι. Για να μπορέσει να προσεγγίσει το εν λόγω περβάζι ωστόσο έπρεπε να διασχίσει τον φωταγωγό της πολυκατοικίας, με το πλεξιγκλάς που τον περιέβαλε να υποχωρεί όταν πάτησε πάνω του ο φοιτητής, έχοντας ως αποτέλεσμα να βρεθεί στον πρώτο όροφο και να τραυματιστεί θανάσιμα.



Η υπόλοιπη παρέα που τον συντρόφευε το μοιραίο βράδυ τον αναζητούσε για περίπου 40 λεπτά, καθώς δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον καλούσαν επανειλημμένα στο κινητό του τηλέφωνο προσπαθώντας αναποτελεσματικά να τον εντοπίσουν.

Μάλιστα, ο ένας εκ των νεαρών ξύπνησε μέχρι και τον πατέρα του για να τους βοηθήσει να ψάξουν. Όταν στην πορεία σκέφτηκαν να αναζητήσουν το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του νεαρού μέσω εφαρμογής και διαπίστωσαν πως ήταν ακόμα εντός του κτιρίου, επέστρεψαν στην ταράτσα όπου και είδαν το σπασμένο στέγαστρο του φωταγωγού και απο κάτω το άψυχο σώμα του 20χρονου. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο του δυστυχήματος, βρήκε τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, αλλά και στην ταράτσα αυτής.

Credits: The Newspaper