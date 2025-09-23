Ένας 21χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στον Βόλο, έπειτα από πτώση που είχε σε φωταγωγό πολυκατοικίας επί της οδού Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9), όταν o νεαρός έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν έφτασαν οι γονείς και οι συγγενείς του νεαρού.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thenewspaper.gr , το βράδυ της Δευτέρας (22/9) τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, στις εικόνες έχουν καταγραφεί τα τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές μαρτυρίες . Παράλληλα αυγά βρέθηκαν και στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, μοναχογιού της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

