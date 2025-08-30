Νεκρή βρέθηκε τελικά η 76χρονη κολυμβήτρια τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το απόγευμα της Παρασκευής ενώ έκανε μπάνιο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη.

Είχε ακολουθήσει κινητοποίηση του Λιμενικού, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή εθελοντών στις έρευνες. Μέχρι και δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα οι έρευνες ήταν άκαρπες και ξεκίνησαν εκ νέου το πρωί του Σαββάτου. Τελικά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο μετά τις 8 το πρωί Λιμενικοί εντόπισαν την 76χρονη χωρίς τις αισθήσεις της σε σημείο, κοντά εκεί όπου έκανε μπάνιο. Στο σημείο μετέβη και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Advertisement

Advertisement

Για τον εντοπισμό της χθες το βράδυ κινητοποιήθηκαν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν», δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος. Με τις έρευνες να αποβαίνουν άκαρπες, σήμερα το πρωί συνέδραμε και ελικόπτερο του Λιμενικού.