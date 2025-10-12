Τοπικά βροχερός καιρός προβλέπεται τη Δευτέρα (13/10) στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Ακόμα, άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τόσο τη νύχτα όσο και νωρίς το πρωί.

Ο καιρός τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου



Στα νοτιοδυτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Ακόμα, στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες της Δευτέρας (13/10).

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και, από το απόγευμα, στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 24 με 25.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και, από το μεσημέρι, μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες – Στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα, από το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και, από το απόγευμα, στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες – Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με ασθενείς βροχές και στα νοτιότερα τμήματα, από το απόγευμα, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου – Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου



Τη Δευτέρα (13/10) τοπικές βροχές αναμένονται στα νότια Επτάνησα, σε περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα Κύθηρα, ενώ υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Μάλιστα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23, στην Ήπειρο από 8 έως 20-21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 21-22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Επίσης, σύμφωνα με το meteo.gr, στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, αλλά το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη τοπικά ορατότητα τόσο τη νύχτα όσο και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.