Δέντρα, κάγκελα και πεζοδρόμια σάρωσε ο υδροστρόβιλος που χτύπησε το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο υδροστρόβιλος, ξεκίνησε από τον κόλπο του Δερματά στην παραλιακή, επεκτάθηκε σε άλλα σημεία του κέντρου και πέρασε και από την πλατεία Αγία Αικατερίνης, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένα προβλήματα.

Σύμφωνα με αναφορές, έφτασε και στη Νέα Αλικαρνασσό, ενώ προκάλεσε ζημιές και στην παραλιακή αλλά και στην περιοχή της Όασης.

Άμεσα στο σημείο επενέβη η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, η οποία προχώρησε σε αποκλεισμό των επικίνδυνων σημείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.