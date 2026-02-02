Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες, 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για την υπόθεση των δύο νεκρών γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για τις οποίες είχε δηλωθεί εξαφάνιση και αναζητούνταν επί μήνες.

Οι δύο άνδρες διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο της πρώτης γυναίκας, 46 ετών, και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν, εξεταζόμενος προανακριτικά από τους αστυνομικούς, φέρεται να ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Επιπλέον, ο 52χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση αναφορικά με την περίπτωση της δεύτερης γυναίκας, 42 ετών, η σορός της οποίας εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάστημα προχωρημένης αποσύνθεσης, σε δώμα πολυκατοικίας. Και στην περίπτωση αυτή, οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το σενάριο τού ασφυκτικού θανάτου, με τον 52χρονο, πάντως, να αρνείται στο στάδιο της προανάκρισης ότι τέλεσε εγκληματική πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απολογηθούν σήμερα στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τις δικογραφίες για τις δύο γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος απολογήθηκε τυπικά, διατηρώντας το δικαίωμα της σιωπής. Από την πλευρά του, ο 50χρονος – που κατέστη κατηγορούμενος με βάση τα όσα φέρεται να αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. ο συγκατηγορούμενός του – αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή όσον αφορά την περίπτωση θανάτου της 46χρονης για την οποία διώκεται.

Τα ίχνη των δύο γυναικών αγνοούνταν εδώ και μήνες- τόσο η 46χρονη όσο και η 42χρονη γνώριζαν τον 52χρονο, καθώς φαίνεται πως έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών. Ερευνώντας την υπόθεση των εξαφανισμένων γυναικών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο έπεσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας στο υπόγειο πολυκατοικίας στη Μενεμένη, με τη δεύτερη σορό να μεταφέρεται στο δώμα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε.

Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και κατά την εκδοχή του 52χρονου ο θάνατός της επήλθε στις αρχές Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους (2024). Από την άλλη, η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ