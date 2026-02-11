Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το κατασκοπευτικό θρίλερ με πρωταγωνιστή 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες (10/2) στις φυλακές Κορίνθου μετά από 8ωρη κατάθεση.

Παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας όμως ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε υπόθεση επικίνδυνη και παράνομη.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», φέρεται να κατέθεσε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Μάλιστα υποστήριξε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές ώστε να δοθεί «φως» και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, τόνισε ότι αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, ενώ η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, σημείωσε ότι αναμένεται το πόρισμα και υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης του αμοιβαίου σεβασμού στις διμερείς σχέσεις με την Κίνα.

Τι προέκυψε από την απολογία του Σμήναρχου

Ο 54χρονος αξιωματικός δήλωσε ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα ότι έδρασε μόνος του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συνεργούς και ότι άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν εμπλέκονται. Παρά τις ερωτήσεις για τις θέσεις ευθύνης που κατείχε ως τμηματάρχης στο επιτελείο και διοικητής μονάδας στο Καβούρι, όπου συνελήφθη, δεν κατονόμασε κανέναν συνάδελφο.

Οι δικαστικές αρχές εστίασαν στις επαφές του και στον τρόπο διαχείρισης διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών. Φέρεται να κατονόμασε τον Στίβεν Ον, σύνδεσμο κινεζικών συμφερόντων, και ακόμη δύο άτομα, για τα οποία διεξάγεται ήδη έρευνα για τον ρόλο τους.

Οι ανακριτικές διαδικασίες θα συνεχιστούν με κλήση προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία και στην απολογία, ενώ δεν αποκλείεται δικαστική συνδρομή προς την Κίνα. Εξετάζεται και ενδεχόμενο διεθνούς συνεργασίας, μετά τις τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία πριν τη σύλληψη του Έλληνα αξιωματικού.

Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και οι στρατιωτικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν εμπλοκή άλλων στελεχών και ελέγχονται τα αρχεία που φέρεται να διαβιβάστηκαν σε πρόσωπα κινεζικών συμφερόντων, για την εκτίμηση του εύρους των διαρροών.

Τι υποστήριξε ο 54χρονος

Η υπόθεση του 54χρονου σμηνάρχου ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το πλήρες βιογραφικό του και εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», που συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιοριζόταν σε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, πραγματοποιημένου με άδεια της υπηρεσίας του.

Πηγή: EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Παναγιώτη Ρίζο, ο 54χρονος αντιλήφθηκε στην Κίνα ότι η κατάσταση είχε αλλάξει, καθώς δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και της οικογένειάς του. Εκεί ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις ελληνικές αρχές, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για υψηλόβαθμα στελέχη κινεζικών υπηρεσιών, με σκοπό τον έλεγχο των γνώσεών του.

Η έρευνα έδειξε ότι ο σμήναρχος επεδίωκε επαγγελματική αναγνώριση αλλά και οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο crypto wallet του αξιωματικού ποσά περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200–300 ευρώ) από ΑΤΜ, μεταμφιεσμένος. Το συνολικό ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

Δεν εμπλέκονται άλλοι από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, ο 54χρονος αξιωματικός κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας. Παρά την άρνησή του, οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα αρχεία και τις επικοινωνίες που είχε με συναδέλφους, προκειμένου να αποκλείσουν ενδεχόμενο δικτύου πληροφόρησης στις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη.

Πηγή: EUROKINISSI

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, όπου εξετάζεται αν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα από στρατιωτικούς που υπηρετούσαν μαζί με τον σμήναρχο.

Παράλληλα, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τους ξένους συνδέσμους του αξιωματικού. Ο 54χρονος κατονόμασε τον Στίβεν Γουέιν, που τον προσέγγισε αρχικά, καθώς και ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι αρχές διεξάγουν ειδική έρευνα για να εξακριβώσουν τον ρόλο τους και τον τρόπο με τον οποίο καθοδηγούσαν τον σμήναρχο. Εξετάζεται εάν αυτά τα δύο άτομα λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι, στους οποίους διοχετεύονταν οι πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος για τυχόν ευρύτερο δίκτυο εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

