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Βγαίνει από την φυλακή ο Αθανάσιος Χορταριάς, μεσίτης, που το 2024 καταδικάστηκε από το Εφετείο σε κάθειρξη έξι ετών για τον άγριο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου το 2018, μαζί με τον κοσμηματοπώλη Σπύρο Δημόπουλο που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών και κατ’ οίκον έκτιση, λόγω ηλικίας.

Ο μεσίτης,σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Δικηγορικού Γραφείου Ιωάννη Γλύκα και Συνεργατών, αποφυλακίστηκε υφ’ όρον με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.Στο δελτίο Τύπου του κ. Γλύκα αναφέρεται ότι: “Αποφυλακίστηκε υφ´ όρον , δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο εντολέας μας Αθανάσιος Χορταριάς (υπόθεση Ζακ Κωστόπουλος), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018.

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Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρον απόλυσης πληρούσε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής.

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ