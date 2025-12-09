Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε, μετά από ξυλοδαρμό, ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου.

Ολα συνέβησαν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος αρχικά διαπληκτίστηκε με τον οδηγό αυτοκινήτου για τροχονομική παράβαση, καθώς ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας. Ακολούθησε έντονος καβγάς και ο ξυλοδαρμός του οδηγού του αστικού λεωφορείου, με τον οδηγό του ΙΧ να τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπιο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε τον 39χρονο στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ αναμένεται -πιθανότατα εντός της ημέρας- η κατάθεση του οδηγού-θύματος, ενώ αναζητείται ο δράστης της επίθεσης.