Συνήθως συμβαίνει χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι: Το coffe table μας μετατρέπεται από ένα κομψό κεντρικό κομμάτι του σπιτιού μας σε ένα σημείο «προσγείωσης» για τηλεχειριστήρια, αλληλογραφία και ίσως ακόμη και για την μισοάδεια κούπα της χθεσινής βραδιάς. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ο … ογκόλιθος του σαλονιού μας, ξαφνικά μοιάζει περισσότερο με μια … ακατάστατη παγίδα άχρηστων αντικειμένων παρά μια λειτουργική και σχεδιαστικά όμορφη γωνιά του σπιτιού μας.

Ευτυχώς, αυτό το είδος ακαταστασίας μπορεί να διορθωθεί. Σε άρθρο του το realsimple αναφέρει ότι ρωτήθηκαν επαγγελματίες για τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που … βρίσκουν θέση ενώ δεν έχουν στο τραπεζάκι coffee table μας.

Advertisement

Advertisement

Και να τι είχαν να πουν:

Αντικείμενα που δεν είναι «εστιασμένα»

Οι άνθρωποι βάζουν πράγματα και στις δύο πλευρές [του τραπεζιού του καφέ], αλλά αυτό φαίνεται ακατάστατο και λάθος τις περισσότερες φορές, αναφέρουν ειδικοί στο realsimple. Ας επιλέξουμε μια πλευρά ή το κέντρο για να τοποθετήσουμε τη διακόσμησή μας.

Υπερβολική διακόσμηση

Το να επιλέγουμε δύο ή τρία πράγματα για να χρησιμοποιήσουμε ως διακόσμηση είναι καλό όταν προσπαθούμε να αποφύγουμε την οπτική ακαταστασία Και, πάλι, η χρήση ενός δίσκου θα κάνει τα πράγματα να φαίνονται λιγότερο ακατάστατα.

Μικροσκοπικά μπιχλιμπίδια

Advertisement

Καθώς κάνουμε εκκαθάριση στο coffee table μας, ας προτιμήσουμε μερικά αντικείμενα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους (όπως ένα βάζο με λουλούδια και ένα βιβλίο για το τραπεζάκι του σαλονιού), τα οποία θα φαίνονται καλύτερα από ένα σωρό μικρότερα πράγματα.

Τηλεχειριστήρια

Τα τηλεχειριστήρια θα πρέπει να έχουν ένα σημείο αποθήκευσης, είτε πρόκειται για ένα καλάθι είτε για ένα κουτί, για να τα κρύβουν ή να τα κάνουν εύκολα στην εύρεση, αναφέρουν οι ειδικοί. Όταν τα τηλεχειριστήρια βρίσκονται έξω στο τραπεζάκι σαλονιού, έχουν την τάση να κάνουν το δωμάτιο να φαίνεται ακατάστατο ή ανοργάνωτο».

Advertisement

Ηλεκτρονικά

Δεν χρειάζεται να αποφύγουμε τις οθόνες, ωστόσο, για να εξαλείψουμε αυτήν την ακαταστασία στο σαλόνι, εκείνοι που ξέρουν συνιστούν να αγοράσουμε ένα τραπεζάκι σαλονιού με ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο. Και τα αντικείμενα είναι εύκολα προσβάσιμα όταν τα χρειαζόμαστε και μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την οπτική ακαταστασία.

Χαρτιά

Advertisement

Το να έχουμε αντικείμενα όπως αλληλογραφία, εφημερίδες, ακόμη και περιοδικά στο τραπεζάκι του σαλονιού μας μπορεί να είναι κάπως άσχημο λόγω της ευκολίας με την οποία τα χαρτιά μπορούν και στοιβάζονται. H αφαίρεσή τους μπορεί να κάνει τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε να φαίνεται πολύ πιο οργανωμένος.

Σουβέρ διάσπαρτα παντού

Τα σουβέρ μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική προσθήκη σε ένα τραπεζάκι σαλονιού, ειδικά αν χρησιμοποιούμε πολύ το συγκεκριμένο δωμάτιο, αναφέρουν στο ίδιο άρθρο εκείνοι που γνωρίζουν. Ωστόσο, θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα σετ που στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο, καθώς πολλά μεμονωμένα σουβέρ απλωμένα σε ένα τραπεζάκι του σαλονιού μπορούν να το κάνουν να φαίνεται ακατάστατο.

Advertisement

Παλιά τρόφιμα και ποτά

Advertisement

Όταν σηκωνόμαστε, παίρνουμε μαζί μας στην κουζίνα φλιτζάνια και περιτυλίγματα. Όπως λέμε «στον κόσμο της οργάνωσης», ας μην αφήνουμε τίποτα. Ας το βάλουμε στην άκρη.

Συν: Τρεις “pro” συμβουλές για να είναι άψογο το coffee table μας

Με τη σειρά του, το The Spuce, μας προσφέρει τρεις συμβουλές επαγγελματιών για να είναι άψογο το coffee table μας:

Κάνουμε το βάζο κεντρικό κομμάτι

Είτε πρόκειται για ένα vintage κομμάτι που βρήκαμε σε ένα κατάστημα με αντίκες είτε για ένα χειροποίητο διακοσμητικό από μια μικρή επιχείρηση χειροτεχνίας, μπορούμε εύκολα να το γεμίσουμε με όποια λουλούδια θέλουμε.

Advertisement

Διαλέγουμε ένα τραπέζι – statement

Ελκύουν τα κομμάτια που κάνουν μια τολμηρή δήλωση από μόνα τους, αναφέρουν ειδικοί στο συγκεκριμένο αφιέρωμα. Ένα καλά επιλεγμένο τραπέζι μπορεί να «δέσει» σε ένα δωμάτιο, εξαλείφοντας την ανάγκη για υπερβολικό στυλ.

Το αφήνουμε άδειο – ή σχεδόν άδειο

Οι καθαρές επιφάνειες δημιουργούν ένα μέρος για να ξεκουράζονται τα μάτια, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες, καταλήγουν οι ειδικοί.

Με πληροφορίες από: Realsimple.com, Thespruce.com