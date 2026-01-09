Για πολλούς από εμάς, μια από τις μεγαλύτερες ανασφάλειές μας όταν έχουμε επισκέππτες είναι η μυρωδιά του σπιτιού μας. Είναι γεγονός ότι και εμείς όταν πηγαίνουμε επίσκεψη, η μυρωδιά ενός σπιτιού είναι από τα πρώτα πράγματα που θα αντιληφθούμε, ειδικά αν υπάρχει κάποια έντονη οσμή θα το σκεφτούμε αμέσως αλλά χωρίς φυσικά να πούμε κάτι στους οικοδεσπότες.

Ωστόσο το σπίτι μας μπορεί να μήν είναι ζωντανός οργανισμός αλλά μέσα από εμάς παίρνει ζωντάνια και έτσι είναι απόλύτα φυσικό να έχει συγκεκριμένες μυρωδιές που το κατακλύζουν.

Advertisement

Advertisement

Γιατί όμως ενώ καταλαβαίνουμε αμέσως τις μυρωδιές στα άλλα σπίτια δεν αντιλαμβανόμαστε αν κάτι μυρίζει έντονα στο δικό μας;

Όπως αναφέρει άρθρο του healthline.com αυτό συμβαίνει λόγω ενός φαινομένου που λέγεται οσφρητική εξοικείωση ή «nose-blindness»: όταν εκτιθέμεθα για καιρό στην ίδια μυρωδιά, ο εγκέφαλος σταδιακά σταματά να την αντιλαμβάνεται ώστε να μην υπερφορτώνεται με αισθητηριακά σήματα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επισκέπτες μας, με «φρέσκια» μύτη, εντοπίζουν αυτά που εμείς αγνοούμε θετικά ή αρνητικά αμέσως μόλις περάσουν την πόρτα.

Οσμές από κατοικίδια

Οι μυρωδιές που σχετίζονται με κατοικίδια είναι οι πρώτες που παρατηρούν οι επισκέπτες. Τρίχωμα, πιτυρίδα, κρεβάτια ζώων ή η άμμος της γάτας μπορεί να περνούν απαρατήρητες σε εμάς, αλλά όχι σε κάποιον τρίτο.

Όπως εξηγεί σε άρθρο του realsimple.com η επαγγελματίας καθαρισμού Ρόμπιν Μέρφι, οι συγκεκριμένες οσμές «παγιδεύονται» κυρίως σε μαλακές επιφάνειες, όπως χαλιά και καναπέδες.

Τακτικό πλύσιμο, καλό σκούπισμα και εξαερισμός του χώρου μειώνουν αισθητά το πρόβλημα.



Μυρωδιές μαγειρέματος που επιμένουν

Advertisement

Κρεμμύδι, σκόρδο και ψάρι αφήνουν έντονα ίχνη, όχι μόνο στην κουζίνα αλλά και σε υφάσματα και επιφάνειες σε όλο το σπίτι. Η ειδικός καθαρισμού Νικόλ Ζακ στο άρθρο του realsimple.com επισημαίνει ότι ακόμα και ο καναπές μπορεί να «κρατήσει» τη μυρωδιά του φαγητού.

Αερίζουμε καλά κατά το μαγείρεμα και αφήνουμε τον απορροφητήρα ανοιχτό περισσότερη ώρα.

Αν η μυρωδιά επιμένει, βράζουμε φέτες λεμονιού με γαρίφαλα για 10 λεπτά ή καθαρίζουμε επιφάνειες με νερό και ξίδι.



«Κλεισούρα» στον αέρα

Ο αέρας μέσα στο σπίτι μπορεί να αποκτήσει μια στάσιμη, βαριά μυρωδιά, ειδικά όταν τα παράθυρα μένουν κλειστά για μεγάλα διαστήματα.

Advertisement

Ανοίγουμε τα παράθυρα 5–10 λεπτά καθημερινά, ακόμη και τον χειμώνα.

Ένας καθαριστής αέρα με φίλτρο HEPA και το συχνό πλύσιμο ριχταριών βοηθούν σημαντικά.



Κάδοι απορριμμάτων

Οι κάδοι, είτε στην κουζίνα είτε στο μπάνιο, κρατούν μυρωδιές ακόμα κι όταν έχουν σακούλα. Υπολείμματα τροφών και υγρασία συσσωρεύονται σταδιακά και γίνονται αισθητά σε όποιον μπαίνει στον χώρο.

Αδειάζουμε τα σκουπίδια πριν την άφιξη επισκεπτών, καθαρίζουμε καπάκι και εσωτερικά τοιχώματα,

και προσθέτουμε λίγη μαγειρική σόδα στον πάτο του κάδου.



Μούχλα και υγρασία

Advertisement

Σε χώρους με υγρασία, κυρίως στο μπάνιο, η μυρωδιά μούχλας μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να το καταλάβουμε. Υγρά πετσέτες, πατάκια και ανεπαρκής εξαερισμός δημιουργούν έντονη δυσοσμία.

Κρεμάμε τις πετσέτες ώστε να στεγνώνουν πλήρως,

πλένουμε τα πατάκια μία φορά την εβδομάδα,

Advertisement

και αφήνουμε τον εξαερισμό του μπάνιου ανοιχτό τουλάχιστον 20 λεπτά μετά το ντους.

Advertisement

istock

Υπερβολικά αρώματα

Στο άρθρο του tomsguide.com επισημαίνεται ότι αν και δεν είναι πάντα αρνητικό, τα έντονα αρώματα υπερφορτώνουν τη μύτη των άλλων, από απορρυπαντικάμ μέχρι αρωματικά χώρου.

Τρόπος αντιμετώπισης: Επιλέγουμε ουδέτερα ή φυσικά αρώματα και αποφεύγουμε τις υπερβολές.



Στο ίδιο άρθρο τονίζει ότι μερικές συνήθειες όπως η υπερβολική χρήση κεριών ή αρωματικών σπρέι μπορούν να κάνουν τους επισκέπτες να αισθάνονται πως ο χώρος έχει «πολύ άρωμα» ή και να καλύπτουν πηγές κακών μυρωδιών αντί να τις αφαιρούν.

Advertisement

Τέλος συχνό καθάρισμα μοκετών, κουζίνας, νεροχυτών και αποθηκευτικών χώρων συμβάλλει στην πρόληψη δυσοσμίας πολύ πριν οι καλεσμένοι την προσέξουν.

Με πληροφορίες από healthline.com ,realsimple.com και tomsguide.com



