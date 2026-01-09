Κορυφαίες οικιακές εργασίες που μας βοηθούν να νιώσουμε λιγότερο χαοτικοί μετά τις γιορτές προσφέρει σε άρθρο του το realsimple.com.

Εχουμε και λέμε:

Advertisement

Advertisement

Απολυμαίνουμε επιφάνειες

Ας χρησιμοποιήσουμε απολυμαντικά μαντηλάκια για να καθαρίσουμε κάθε επιφάνεια που αγγίζεται πολύ, όπως διακόπτες φωτισμού, πόμολα, λαβές ντουλαπιών και τηλεχειριστήρια.

Φρεσκάρουμε χαλιά και μοκέτες

Πριν βάλουμε ηλεκτρική σκούπα, ας πασπαλίσουμε ελαφρά το χαλί με μαγειρική σόδα και ας την αφήσουμε να δράσει όλη τη νύχτα για να απορροφήσει τις οσμές.

Καθαρίζουμε το ψυγείο μας

Το ψυγείο είναι πιθανότατα γεμάτο με μυστηριώδη αποφάγια που πιθανώς έχασαν την ιδιότητά τους ως ασφαλή προς κατανάλωση πριν από μέρες.

Όταν το ψυγείο είναι ολοκάθαρο, το παλιό κουτί με τη μαγειρική σόδα μπαίνει στην αποχέτευση του νεροχύτη και ένα καινούργιο παίρνει τη θέση του στο ψυγείο.

Καθαρίζουμε το φούρνο μας

Ρυθμίζουμε το φούρνο στους 400°F (περ 200 βαθμοί Κελσίου) και γεμίζουμε ένα μεγάλο ταψί με νερό. Το τοποθετούμε στο φούρνο και το αφήνουμε το να ζεσταθεί για περίπου 30 λεπτά για να γεμίσει ο φούρνος με ατμό. Ο ατμός θα μαλακώσει τις βρωμιές και θα γίνει ο καθαρισμός παιχνιδάκι.

Αφήνουμε το φούρνο να κρυώσει και χρησιμοποιούμε ένα σφουγγάρι για να απλώσουμε μια «πάστα» από μαγειρική σόδα και νερό στο εσωτερικό του φούρνου. Βάζουμε τις σχάρες του φούρνου στη μπανιέρα με λίγο ζεστό νερό και αποσταγμένο λευκό ξύδι για να μουλιάσουν. Σκουπίζουμε την «πάστα» με ένα λειαντικό σφουγγάρι, ξεπλένοντας συχνά.

Κάνουμε λαμπερά τα τζάμια μας

Οι χειμωνιάτικες μέρες μπορεί να είναι θλιβερές, οπότε τα λαμπερά τζάμια θα βοηθήσουν να φωτιστεί κάθε δωμάτιο. Ένα από τα καλύτερα καθαριστικά τζαμιών είναι ένα μείγμα 50:50 από ισοπροπυλικό οινόπνευμα (ισοπροπανόλη, IPA) και νερό.

Advertisement

Βάζουμε ένα γερό πλυντήριο ρούχων

Ελέγχουμε τα τραπεζομάντιλα και ό,τι χρησιμοποιήσαμε στις γιορτές για λεκέδες. Προεπεξεργαζόμαστε με ένα καλό υγρό αφαίρεσης λεκέδων και πλένουμε ακολουθώντας τις οδηγίες φροντίδας. Οι λεκέδες θα είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν αν περιμένουμε πολύ.



Συγκεντρώνουμε όλα τα ρούχα που φορέσαμε στις γιορτές και τα χειμωνιάτικα είδη που είναι μόνο για στεγνό καθάρισμα και τα πηγαίνουμε στο καθαριστήριο. Κι ας μην τα ξεχάσουμε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου…

Σύμφωνα, δε, με το house beautiful, αυτά είναι 7 τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε μόλις επιστρέψουμε από το ταξίδι των διακοπών μας:

Ξεπακετάρουμε

Advertisement

Ελέγχουμε τα μέιλ μας

Επανασυνδέουμε (ή «τρέχουμε») τις συσκευές μας

Κάνουμε μια γρήγορη εμφάνιση στο μανάβικο

Advertisement

Ελέγχουμε την κατάσταση των φυτών μας

Αρωματίζουμε το χώρο μας

Ανακοινώνουμε σε κάποιο δικό μας ότι επιστρέψαμε

Advertisement

Με πληροφορίες από: Realsimple και house beautiful

Advertisement