Τα ξύλινα πατώματα είναι από τις πιο όμορφες και «ζεστές» επιλογές για το σπίτι, όμως για να διατηρήσουν τη λάμψη και την αντοχή τους χρειάζονται σωστή και προσεκτική φροντίδα. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ένα απλό σφουγγάρισμα αρκεί, αλλά στην πραγματικότητα μικρά, καθημερινά λάθη μπορούν να προκαλέσουν φθορές που δεν διορθώνονται εύκολα.

Από το υπερβολικό νερό μέχρι τα λάθος καθαριστικά, υπάρχουν συνήθειες που μπορεί να φαίνονται αθώες, αλλά μακροπρόθεσμα καταστρέφουν την επιφάνεια του ξύλου. Γι’ αυτό, πριν πιάσουμε σφουγγαρίστρα, καλό είναι να γνωρίζουμε τι πρέπει να αποφεύγουμε, ώστε τα πατώματά μας να παραμένουν καθαρά, λαμπερά και σαν καινούργια για χρόνια.



Η υπερβολική χρήση νερού

Στο zerorez.com αναφέρεται ότι ένα από τα πιο σημαντικά λάθη είναι η υπερβολική χρήση νερού. Το ξύλο είναι υλικό που απορροφά υγρασία και όταν υγραίνεται υπερβολικά μπορεί να φουσκώσει, να στραβώσει ή να δημιουργήσει μούχλα στις ενώσεις. Γι’ αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιούμε πολύ ελαφρά νωπή σφουγγαρίστρα μικροϊνών και να αποφεύγουμε εργαλεία που εισάγουν πάνω από λίγη υγρασία στο πάτωμα.

Αποφυγή σκληρών χημικών

Το ίδιο άρθρο επισημαίνει ότι τα καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη, αμμωνία ή ισχυρά απορρυπαντικά μπορεί να «τρώνε» την προστατευτική επίστρωση του ξύλου και να το αφήνουν θαμπό, ευάλωτο σε γρατζουνιές και φθορές. Αυτές οι ουσίες σταδιακά φθείρουν και αποχρωματίζουν την επιφάνεια, καθιστώντας το πάτωμα πιο ευάλωτο.



Ακατάλληλες σφουγγαρίστρες

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε άρθρο στο realsimple.com οι παραδοσιακές σφουγγαρίστρες με «κλωστές» συγκρατούν πάρα πολύ νερό που μπορεί να βραχεί το πάτωμα ολοκληρωτικά. Οι ατμοκαθαριστές επίσης εισάγουν θερμότητα και υγρασία που μπορούν να φθείρουν το φινίρισμα και τη δομή του ξύλου με την πάροδο του χρόνου.



Ξύδι: φυσικό αλλά όχι κατάλληλο

Επιπλέον αν και το ξύδι θεωρείται φυσικό καθαριστικό, η οξύτητά του μπορεί με τον καιρό να φθείρει το φινίρισμα του ξύλου και να μειώσει τη γυαλάδα του.

Καλύτερα να χρησιμοποιούμε ήπια καθαριστικά ή ελαφρώς αραιωμένο υγρό πιάτων, ειδικά σχεδιασμένα για τέτοιες επιφάνειες.



Σκληρά εργαλεία καθαρισμού

Το southernliving.com αναφέρει ότι τα σύρματα και τραχιές επιφάνειες καθαρισμού μπορούν να προκαλέσουν γρατζουνιές που δύσκολα διορθώνονται. Το ξύλο χρειάζεται ήπια φροντίδα.

Επιλέγουμε μαλακά πανιά ή σφουγγαρίστρες μικροϊνών για ασφαλές αποτέλεσμα.

Σαπούνια με βάση το λάδι και προϊόντα με κερί

Τέλος πολλά καθαριστικά που υπόσχονται λάμψη περιέχουν λάδια ή κερί, αλλά αυτά μπορούν να αφήσουν λεπτό στρώμα υπολειμμάτων που μαζεύει βρωμιά, γίνεται ολισθηρό ή κιτρινίζει με τον χρόνο.

Για να διατηρούμε τα ξύλινα πατώματά μας σε άριστη κατάσταση, χρειάζεται ήπιος καθαρισμός, λίγη υγρασία και τα σωστά προϊόντα. Με μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν όμορφα και ανθεκτικά για πολλά χρόνια.

Με πληροφορίες από zerorez.com, realsimple.com και southernliving.com

